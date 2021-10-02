أعرب أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عن تعازيه لمدير سجون المنطقة العميد عبدالله بن محمد النفيعي في وفاة شقيقه علي بن محمد -رحمه الله.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بالعميد النفيعي، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب العميد النفيعي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لأمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه، وأن يجزيه خير الجزاء.