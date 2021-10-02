أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 42 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 55 حالة، ووفاة 3 حالات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,221 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 193 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,281 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8722 حالة وفاة.
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