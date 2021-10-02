أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت) آخر المستجدات للحالة المدارية «شاهين» في بحر العرب، موضحا أن تصنيفها «إعصار مداري من الدرجة الأولى» بسرعة 110 - 130 كلم/ساعة (60 - 70 عقدة)، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

وحول التوقعات خلال الـ24 ساعة القادمة، أفاد المركز بتحوله إلى عاصفة مدارية بسرعة 100 - 110 كلم/ساعة (54 - 60 عقدة)، في حين أن التوقعات خلال الـ48 ساعة القادمة تفيد بتصنيفها «منخفض مداري عميق» بسرعة 55 - 60 كلم/ساعة (30 - 33 عقدة) والتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة خلال الـ48 ساعة القادمة، فتتمثل بهطول أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج، تتأثر بها مباشرة بحر عمان، وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، أما عن تأثير الحالة المدارية «شاهين» على السعودية فتشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر الأجواء بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق: نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني بأن الفرق بين التأثير المباشر وغير المباشر للإعصار يتمثل في أن التأثير المباشر هو عبارة عن دخول جدار وعين الإعصار إلى اليابسة، أما التأثير غير المباشر فيكون بدفع كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا ويصاحبها تكّون منخفض محلي يتسبب في تقلبات جوية من هطول الأمطار ونشاط في الرياح.