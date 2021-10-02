أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/2/16 الموافق 2021/9/23 حتى 1443/2/22 الموافق 2021/9/29، عن ضبط 13,795 مخالفاً، منهم 5749 مخالفاً لنظام الإقامة، و6228 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1818 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 270 شخصاً، 35% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، في حين تم ضبط 54 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84,231 وافداً مخالفاً، منهم 75,196 رجلاً، و9035 امرأة، وتمت إحالة 69,176 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3392 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,081 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.