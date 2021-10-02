أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن العدد الأقصى من المواشي المانع للدعم عبر برنامج «دعم صغار مربي الماشية» أكثر من 500 رأس للأغنام والماعز، وأكثر من 30 رأساً للإبل، وأكثر من 15 رأساً للأبقار.

وكشفت أن برنامج «دعم صغار مربي الماشية» هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج «الإعانات الزراعية» في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، موضحة أن البرنامج يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

وأفادت بأنه في حال رغبة تعديل المربين لأعداد مواشيهم فيمكنهم زيارة فرع الوزارة وطلب تعديل أعداد الماشية في البطاقة الصحية، ومن ثَمّ الانتظار حتى اعتمادها.

وأعلنت أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة كالتالي: أن يكون سعودياً أو حاملاً لبطاقة التنقل، أن يكون من صغار مربي المواشي، ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص، ألا يكون سجينا أو موقوفا أو مقيما إقامة دائمة في مركز إيوائي، ألا يقل سنّه عن 21 سنة، أن يكون حاصلا على البطاقة الصحية، أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة، أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية، أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.