كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن من المتوقع أن تتحول الحالة المدارية في بحر العرب (شاهين) إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان أطلقت التنبيه الأول حيالها.

وأفاد المركز في تقريره الثاني عن الحالة المدارية -الذي نشره اليوم (الجمعة)- بأن آخر المستجدات للحالة المدارية (شاهين) في بحر العرب، تشير إلى تصنيفها «عاصفة مدارية» وسرعة الرياح من 90 - 110 كلم/ساعة (49 - 60 عقدة)، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

وحول توقعات المركز للحالة المدارية (شاهين) خلال الـ24 ساعة القادمة، فتشير التوقعات إلى تطور الحالة المدارية إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى» بسرعة 110 - 120 كلم/ساعة (60 - 65 عقدة) ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، فيما تشير التوقعات خلال 48 ساعة القادمة إلى تحول الإعصار إلى «عاصفة مدارية» بسرعة 90 - 100 كلم/ساعة (49 - 54 عقدة) باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي

أما في ما يخص توقعات المركز خلال الـ72 ساعة القادمة، فتشير التوقعات إلى تصنيف الحالة المدارية «عاصفة مدارية» بسرعة 75 - 85 كلم/ ساعة (41 - 46 عقدة) وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي.

وفي ما يخص التأثيرات المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد بأنها تتمثل بهطول أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على سواحل باكستان وأجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فيما لا يوجد أي تأثير مباشر على أجواء المملكة، داعيا إلى متابعة مستجدات الحالة على موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات.

من جهة ثانية، أصدرت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان، تنبيها حول الحالة المدارية (شاهين)، موضحة أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية (شاهين) حاليا على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط طول 64.4 درجة شرقا، وتحركها نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز العاصفة المدارية نحو 650 كيلومترا عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 500 كيلومتر، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ34 إلى 63 عقدة (62 - 116 كيلومترا/ساعة).

وقالت: من المحتمل تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة القادمة واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح اليوم نفسه، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تراوح كميتها بين 150 - 600 ملم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء غد (السبت) إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويراوح أقصى ارتفاع له من 8 - 12 مترا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويراوح ارتفاعه من 3 - 5 أمتار.