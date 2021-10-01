أزالت أمانة جدة مجسم مكعب السيارات الشهير في كورنيش جدة ونقلته إلى مكان آخر.

وأظهر مقطع فيديو متداول إزالة المجسم من مكانه ونقله على شاحنة، دون تحديد المكان الجديد من قبل الأمانة.

والمجسم صنعه الفنان الإسباني الشهير خوليو لافوينتي غارسيا الذي تعاقدت معه أمانة جدة في عام 1975 لتطوير المناظر الطبيعية والحدائق على الكورنيش، وقد اختار أن ينشئ أول أعماله باستخدام هياكله السريالية من حطام الكنداسة القديمة التي كانت تروي أهالي جدة منذ عام 1905 حتى عام 1946.

وقد ساهم لافوينتي بـ30 مجسما أشهرها القناديل المملوكية العملاقة الموجودة على طريق الملك عبد العزيز، و«اتجاه القبلة» على شارع الأمير سلطان ودوار الكرة الأرضية، ودوار الكرة الأرضية المصغّر – حي الحمراء شارع عرفات، ودوار الدراجة الشهير.

كما صمم خوليو لافوينتي مجسم «الآية»، على شكل قارب، (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا)، الذي يقع على شارع الأمير سلطان تقاطع شارع السلام، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 128 مترا مربعا، بارتفاع 4 أمتار، وتقدر زنة المواد المستخدمة في صناعته بنحو 5.5 طن، إضافة إلى تصميم مجسم ميدان السحاب الذي احتضن طائرة الداكوتا على طريق الأمير ماجد، والذي تمت إزالته سابقاً.

ويضم ميدان مكعب السيارات الذي تمت إزالته كتلة خرسانية ضخمة تخرج منها هياكل سيارات فسرت بكونها تشير إلى خطورة الحوادث.