حذر البريد السعودي، المستفيدين والعملاء، من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تعمد إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني، تطالبهم بإكمال تسليم رسوم الشحن لتسليم الطرود.

وتفاعل «البريد السعودي» مع مغرد استفسر عن رسالة بريد إلكتروني وصلت إليه عدة مرات، متضمنة إنذارا برسوم تسليم غير مكتملة، مع المطالبة بإكمال الدفع لتسليم الطرد، في حين يظهر في الرسالة البريد الإلكتروني المزيّف للمُرسِل.

وقال «البريد السعودي»: «نود التنويه بأن البريد الإلكتروني المشار إليه مزيف ولا يمثل مؤسسة البريد السعودي - سبل وينتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معه بأي طريقة كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية عن ذلك».