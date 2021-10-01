أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) نشرة سوق العمل للربع الثاني من 2021، وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي.وكشفت نتائج النشرة، وصول معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) (6.6%) خلال الربع الثاني من 2021، مقارنةً بـ(9.0%) خلال الربع الثاني من 2020، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) (11.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ(11.7%) في الربع السابق.وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني، حيث بلغ (6.1%) مقارنةً بـ(7.2%) في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من 2021 (22.3%).وأوضحت نتائج المسح أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من 2021 بلغ (60.8%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ(61.1%) في الربع الأول من العام نفسه.ووفقا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من 2021، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.2%)، وأشارت النتائج إلى أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من 2021 بلغ (49.4%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.من جانب آخر، بينت النشرة ارتفاعا في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من 2021، حيث بلغ (32.4%) مقارنةً بـ(32.3%) في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من 2021، حيث بلغ (65.7%) مقارنةً بـ(66.2%) في الربع السابق.وحول نشرة سوق العمل، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرا رئيسيا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.