أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين يُعد أهم خطوة في المرحلة القادمة ليصبح المجتمع في مأمن من فايروس كورونا.وأعلنت تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة بالفايروس، وتعافي 53 حالة، في الـ24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة.ووصل اجمالي الإصابات في المملكة 547134 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536178 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8716 وفاة.