أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حرص الوزارة على الشراكة المستمرة والمتطورة مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في جميع القرارات والتوجهات، لتحقيق المستهدفات وتنمية وتوسعة أعمال وأنشطة القطاع، مشيراً الى إطلاق منصة «قوى» التي حسّنت وأتاحت العديد من الميزات الرقمية وأتمتت الأعمال وساهمت في تسريعها واختصار إجراءاتها.جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي بأعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة مازن غازي درار.وناقش اللقاء العديد من المحاور تضمنت استعراض إستراتيجية سوق العمل ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحديات التي تواجه القطاع وآثار تداعيات الجائحة عليه.