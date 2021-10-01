بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قبرص الرئيس نيكوس أناستاسيادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق، اطراد التقدم والازدهار. وفي السياق، بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.