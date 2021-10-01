بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة الى رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ،، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قبرص الرئيس نيكوس أناستاسيادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. وفي السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.