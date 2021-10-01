تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلّع لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.