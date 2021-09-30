صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن اعتراض محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة وإحباطها، بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة التي تم تمرير المواد المخدرة عبر أحد موانئها البحرية لإخفاء منشئها قبل وصولها إلى المملكة، حيث ضُبطت المواد المخدرة التي أُخفيت داخل شحنة مواد بناء، وبلغ إجمالي عددها (1.976.744) قرص إمفيتامين.

ونوه المتحدث الرسمي بالتعاون الإيجابي من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، الذي أثمر - بتوفيق الله - بإحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية ومحاولاتها لاستهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.