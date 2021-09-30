دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‏وأعلن المعجب خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة ينبع اليوم (الخميس) عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، ونيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش.

‏وتهدف النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستمرار وتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.