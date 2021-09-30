أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 53 حالة، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,134 حالة، من بينها 2240 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 212 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,178 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8716 حالة وفاة.

وأكدت «الصحة» أن استكمال التحصين يُعـد أهم خطوة في المرحلة القادمة ليصبح المجتمع في مأمن من الفايروس، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.