باشرت الفرق الإسعافية حادثة انقلاب، صباح اليوم (الخميس)، على طريق الخرمة باتجاه رنية وقعت لمركبة من نوع جمس تقل عدداً من الأشخاص.

وأوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف وطلب الدعم من فرق الصحة.

وعلى الفور تمّت مباشرة الموقع مع الجهات ذات العلاقة، إذ وجد بالموقع 9 حالات منها حالة محتجزة.

وأضاف: تمت مباشرة جميع الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، إذ تعرضت الحالات لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى خطيرة، مما استدعى نقلهم بعد التنسيق للمستشفى.