أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس) رفع الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأفادت بأن ذلك تم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى إمكانية الحجز عبر تطبيق «توكلنا»، إضافة إلى تطبيق «اعتمرنا».

وكانت «عكاظ» قد علمت بأن وزارة الحج والعمرة، سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بإصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا» وحجز المواعيد لأداء العمرة، وذلك بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وبذلك يصبح بإمكان المستفيدين من تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» الحجز لأداء العمرة للفئات العمرية من 12 عاما وأكثر، بشرط التحصين بجرعتين للفئة العمرية من «12 - 18 عاما» ولفئة «أكبر من 70 عاما»، في حين يمكن حجز تصريح العمرة لباقي فئات المستفيدين من تظهر حالاتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» إما «محصّن بجرعتين» و«محصّن جرعة أولى» بشرك إكمال 14 يوما، و«محصّن متعافي».