أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أن طلب التملك الجديد يقصد به طلب التملك على عقار لم يسبق أن صدر في شأنه صك تملك نهائي، ويختلف عن طلب استكمال إجراءات حجة استحكام من حيث كونه شاملا للعقارات التي لم يسبق أن تقدم أصحابها بطلب تملك للمحكمة مطلقا أو تلك التي تقدم أصحابها للمحكمة ولكن توقفت إجراءات إثبات الملكية في المحكمة لأي سبب.

وأشارت إلى أن استكمال إجراءات حجة الاستحكام يقصد بها مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الاستئذان من المقام السامي إذا كانت الأرض فضاء، وكذلك إضافة الحدود والأطوال والمساحة مجتمعة على صك حجة الاستحكام، وأي طلبات تعديل شكلية تترتب عليها زيادة في مساحة صك الحجة.

أما في ما يخص التعديل الشكلي، فقد أوضحت «إحكام» أن المقصود به هو كافة التعديلات والنواقص التي لا تؤثر على مساحة الصك بالزيادة، كإضافة المساحة فقط مع وجود الأطوال، أو إضافة أو تعديل السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو عرض الشارع أو اسم الحي ونحو ذلك.

وأهابت «إحكام» بالراغبين في التقدم عبر منصتها الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات تملك العقارات، ضرورة المسارعة نظرا لاقتراب انتهاء المهلة المخصصة لتلقي طلبات التملك التي تنتهي بتاريخ 5 من شهر جمادى الأولى القادم.