يأتي إطلاق ولي العهد تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، في إطار حرصه الدائم على تطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشاريع سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.الإعلان عن إطلاق إستراتيجيات العلا ونيوم وعسير هو دليل ملموس على اهتمام ولي العهد بجميع مناطق المملكة، والإستراتيجيات المعلنة للمناطق هي نماذج للاستغلال الأمثل لمقومات وطبيعة وثقافة وتاريخ كل منطقة في المملكة، كما أن مستهدفات إستراتيجية عسير تنمّي قطاعي السياحة والثقافة لتعظيم الاقتصاد غير النفطي، فضلا عن أن استعراض إستراتيجيات المناطق يوضح شمولية الأهداف ووضوح المستهدفات ومواءمتها مع أهداف 2030.منطقة عسير منطقة واعدة لجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها ومشروع «قمم وشيم» سيسهم في إيجاد حراك صناعي اقتصادي فعّال عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة، كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.