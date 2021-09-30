بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة المغربية محمد السادس، في وفاة الأميرة للا مليكة.وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الأميرة للا مليكة، وأبعث لكم، ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».