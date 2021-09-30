بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس في وفاة الأميرة للا مليكة.وقال الملك: «علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة الأميرة للا مليكة، وإننا إذ نبعث لكم، ولشعب المغرب الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء».