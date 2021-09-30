رصدت «عكاظ» بداية إنشاء أول مركز تدريب للموسيقى في الطائف يستهدف تدريب ١٠٠٠ شخص. وكشف المدير التنفيذي للمشروع أحمد عويضة الشمراني لـ«عكاظ» أن الافتتاح سيكون في بداية شهر نوفمبر والمستهدف تدريب 1000 موسيقي خلال عام على صياغة النوتة لسد الاحتياج، والتوثيق لأعمال سعودية تُخلد للأجيال القادمة، وتخريج صناع المحتوى في الكتابة والتعليق الصوتي والتصوير والمونتاج والإخراج، والعمل مع قطاعات وهيئات سعودية لتمثيل السعودية في الفعاليات الخارجية.وعن احتياج السوق السعودية لقطاع الموسيقى أوضح الشمراني أنه، بحلول 2030 فإن السوق السعودية تحتاج لأكثر من 29 ألف موسيقي، بحسب أرقام هيئة الموسيقى، بينما السوق الآن لايغطي أكثر من 10%، وهناك فارق شاسع وكبير بين العرض والطلب اليوم.