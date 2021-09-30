نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3328 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 9 من المنشآت المخالفة.وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية تشمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 9 مخالفات، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الإلزام بإبراز تطبيق «توكلنا»، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.وفي مكة المكرمة، كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية التي تقع ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية تمكنت خلال جولاتها من ضبط مستودع تابع لإحدى المنشآت التجارية، يفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، حيث رُصِدَت مجموعة من المخالفات، تمثلت في سوء الحفظ والتخزين، وتَدَنٍّ في مستوى النظافة العامة، مشيرةً إلى إتلاف أكثر من نصف طنٍ من مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي. وبيَّنت البلدية أنْ المستودع أُغلِق فوراً، وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.من جانب آخر، نفَّذت بلدية العتيبة الفرعية حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الساحات العامة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، أسفر عنها مصادرة 865 كيلو غراماً من الفواكه والخضار وتسليمها - بعد التأكد من سلامتها - لجمعية «إكرام»؛ لحفظ الأطعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.