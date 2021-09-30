كشف محافظ الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد سعي المؤسسة إلى تطوير وتحسين فعالية منظومة التدريب لتكون جاذبة ومواكبة ‏لاحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وقال في الجلسة الحوارية لبرنامج تنمية موارد القدرات البشرية إن البرنامج ركز على ارتقاء التدريب التقني والمهني وهناك مبادرة معنية بتوسيع الطاقة الاستيعابية في مجالات التدريب التقني والمهني تكون معززة بالاستدامة والكفاءة. وأضاف أن ‏برنامج تنمية القدرات البشرية يراعي تنوع مجالات العمل في المناطق وهناك مراجعة للبرامج التدريبية وتصميم برامج مختلفة المستويات وإشراك القطاع الخاص في البرامج التدريبية لا أن يكون شريكا في التوظيف فحسب، ولكن في التخطيط والتصميم والإشراف على البرامج التدريبية و‏برنامج تنمية القدرات البشرية، لذلك نعول على أن البرنامج يسهم في نقلة نوعية تحويلية كما يسعى البرنامج من خلال إعادة هيكلة البرامج المقدمة ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل وتطوير شراكات استراتيجية فعالة ‏ومستدامة مع القطاع الخاص.وأشار الفهيد الى ان السباق الآن بين دول العالم سباق مهارات تنافسي وسنعمل على تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل وزيادة الوعي بالمهارات المطلوبة لريادة الأعمال وتعزيز التوسع في برامج التبادل الطلابي واستقطاب طلاب عالميين لإثراء الكليات.