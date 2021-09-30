أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 5 مواطِنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.كما صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.