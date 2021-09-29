اعتمدت جامعة الطائف بيت خبرة تحت مسمى (خبراء الأوقاف للاستشارات والدراسات الوقفية) انطلاقا من رؤية 2030 في دعم القطاع غير الربحي، للمساهمة في رفع كفاءة قطاع الأوقاف وإدارتها، وتأهيل العاملين فيها والنظار عليها، ورسم رؤيتها وأهدافها، وتقديم الحلول لمشكلاتها، وتقييم واقعها، اضافة الى ارشاد وتبصرة المقبلين على وقف أموالهم بطريقة الوقف الصحيحة، وبيان المجالات الوقفية لهم التي تحقق التنمية والاستدامة والأجر الأخروي، وصياغة الصيغ الوقفية والوصايا والهبات.

ومما يمتاز به بيت الخبرة أن فريق العمل أكاديميون محترفون ومختصون في الدراسات الشرعية والنظامية وأصحاب خبرة، كما مكّن للمرأة في عضويته ويعتبر أول بيت خبرة في قطاع الأوقاف يمكن للمرأة المتخصصة.

ويرأس بيت الخبرة الأستاذ المشارك في الفقه الدكتور عبدالعزيز بن سعود عرب، ويضم في عضويته كلا من الأستاذ المشارك في الأنظمة الدكتور علي الشمراني، والأستاذ المشارك في الشريعة الدكتورة خلود العصيمي، والأستاذ المساعد في الشريعة الدكتورة ابتهال السفياني.