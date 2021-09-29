استقبل ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الصافرية، اليوم (الأربعاء)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد لملك البحرين، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورحب الملك حمد بن عيسى بالأمير تركي بن محمد بن فهد، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمله تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

حضر الاستقبال، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والممثل الشخصي لملك البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ومستشار الأمن الوطني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز.

كما استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الصافرية، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً لالأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.