رعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار «هي لنا دار»، بالمسرح الثقافي بالإدارة.

واطّلع على «جدارية هي لنا دار» التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنيّة المتنوعة التي نفذها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس المدينة المنورة، ثم اطّلع على محتويات المعرض المتنقل للموهوبين.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم خلال كلمته التي ألقاها بالحفل، إن هذه المناسبة العظيمة تُجسد مسيرة الخير والتوحيد والبناء وتُرسّخ مفهوم الاعتزاز بالوطن، مُشيراً إلى ما وصلت إليه المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وما يعيشه الجميع اليوم من مناسبة عزيزة تُستذكر فيها البطولات والمنجزات التاريخية لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) الذي وحّد الوطن مع رجاله المخلصين.

عقب ذلك، شاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، عرضاً مرئياً عن جهود قطاع التعليم في المملكة الذي حظي بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي هيأت الدولة لقطاع التعليم كل الاحتياجات وصولاً إلى العودة الآمنة للمدارس، ثم استمع لكلمة طلاب وطالبات مدارس التعليم، وشهدت احتفالية اليوم الوطني، عرض «أوبريت» بعنوان «دار الشموخ»، عقب ذلك شارك منسوبي التعليم والطلاب العرضة السعودية.