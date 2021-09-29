برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الرئيس الفخري لمنتدى الجوائز العربية الأمير خالد الفيصل، يعتزم منتدى الجوائز العربيّة بمعرض الرياض الدوليّ للكتاب افتتاح دورته الثالثة في 6 أكتوبر 2021.

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل، رئيس منتدى الجوائز العربية الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن الأمير خالد الفيصل سيكرم ثمانية من روّاد الجوائز العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، بحضور ممثلي 23 جائزة عربية، فيما سيشارك في حفل الافتتاح المدير العام للألكسو الدكتور محمد ولد أعمر.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الجوائز العربية عقد اجتماعه الأول التأسيسي في مقر جائزة الملك فيصل في أكتوبر 2018، وتمت خلاله الموافقة على تكوين تجمع ثقافي باسم «منتدى الجوائز العربية»، يهدف إلى التنسيق بين الجوائز العربية، والتواصل في ما بينها لخدمة أهدافها، ودعم التعاون في المجال العلمي والثقافي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز.

وخلال الفترة الماضية، عمل المنتدى على تبادل الخبرات والزيارات بين الجوائز الأدبية والثقافية والعلمية في المنطقة العربية، الأمر الذي أثر إيجاباً في عمل عدد الجوائز وسير أعمالها، سعياً لتطويرها ودعمها لتحقيق طموح المبدع والمثقف والباحث العربي.

وضمن فعاليات المنتدى، ستقام في الساعة الثامنة ندوة ثقافية بعنوان «المرأة والجوائز العربية» يديرها الدكتور صالح المحمود وتشارك فيها الروائية منصورة عزّالدين، والروائية شهلا العجيلي، والدكتورة فاطمة الصايغ، والروائي واسيني الأعرج، في مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب.