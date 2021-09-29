حققت الشركة السعودية للكهرباء، إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على جائزتين فضيتين من جوائز مؤتمر ومسابقة جمعية الأفكار الأمريكية 2021، التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية.

وتوجت الشركة التي تشارك للمرة الأولى في هذا المسابقة، بالجائزتين في المؤتمر الذي عُقد هذا العام افتراضياً في الولايات المتحدة، بمشاركة كبريات الشركات العالمية.

ويهدف برنامج الجوائز السنوية، إلى التعرف على إبداعات أعضاء جمعية الأفكار الأمريكية سواء الفرق أو الأفراد، وبرامج الأفكار والاقتراحات، والإنجازات الفردية، والأفكار الخلاقة في عدة فئات منها: الفكرة الخضراء - البيئة، الأمن والسلامة.

وحصل على الجائزة الفضية برنامج إبداع ضمن فئة التميز في الاتصال والتسويق للبرنامج، وهي جائزة تُعنى بأهمية التواصل وتسويق برامج الأفكار ما يساهم في خلق الوعي ومشاركة الموظفين.

وتوفر هذه الجائزة الفرصة لتسليط الضوء على أنشطة الاتصال الخاصة بالشركة مثل: الحملات التسويقية، المنشورات والعروض الترويجية ومقاطع الفيديو التي تجعل البرنامج ناجحاً.

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أنه لم يكن الفوز في هذه الفئة ليتحقق لولا تضافر الجهود والتعاون مع نشاط العلاقات العامة والاتصال، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنظيم وإظهار الحملة التسويقية لبرنامج إبداع بشكل احترافي.

أما الجائزة الثانية، فكانت في فئة فكرة العام - فريق، وتُعنى هذه الفئة بالأفكار والدراسات التي أدت إلى نتائج مادية أو معنوية، وكان لها الأثر الأكثر إيجابية على الشركة، شرط أن تكون مقدمة من فريق يضم موظفين اثنين أو أكثر.

وحصلت على الجائزة الفضية إدارة محطة التوليد التاسعة بالرياض، عن الدراسة التحسينية (تحسين عملية تشغيل وصيانة المولدات)، التي حققت وفراً مالياً تجاوز 125 مليون ريال.

وأوضحت «السعودية للكهرباء» أنها شاركت للمرة الأولى في هذه المسابقة، بـ14 فكرة في مختلف الفئات. وأكدت أن مشاركتها هذه تنطلق من رؤيتها في أن تكون رائدة عالمياً، ومن حرصها التام على توفير البيئة المحفزة على الإبداع؛ لإطلاق طاقات منسوبيها نحو آفاق جديدة في تحقيق المزيد من الإنجازات التي ساهمت في حصول الشركة على عشرات الجوائز المرموقة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

الجدير بالذكر، أن «السعودية للكهرباء»، حصدت مجموعة كبيرة من الجوائز والشهادات والألقاب العالمية والإقليمية والمحلية، ومن أبرزها حصولها على العديد من الجوائز في مسابقات الأفكار العربية والبريطانية وكذلك حازت ثلاث شهادات للتميز المؤسسي، بمستوى «معرَّفون بالتميز (3 نجوم)» من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ما عزز موقعها المتقدم بين كبريات الشركات.