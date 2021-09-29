أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 55 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 46 حالة، ووفاة 4 حالات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,090 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الحرجة 224 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,125 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8713 حالة وفاة.
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