حصلت «عكاظ» على توصيف من قِبَل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يكشف جانباً من تفاصيل حادث الشاحنة في تقاطع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الدائري الثاني في المدينة المنورة، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وبحسب التوصيف، فإن الحادث وقع في تمام الواحدة ظهرا عند الإشارة الضوئية لتقاطع طريق الخدمة (تقاطع الملك عبدالله مع طريق على بن أبي طالب)، فيما أشارت «النقل» إلى أن التحقيقات الأولية للجهات الأمنية أرجعت سبب الحادث إلى عُطل في مكابح الشاحنة وعدم قدرة السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، مما نتج عنه وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.

وأفاد التوصيف بأن الإشارة الضوئية للتقاطع كانت تعمل ومزودة بكاميرات رصد آلي، كما توجد لافتات تحذيرية عند التقاطع، وحالة دهانات العواكس الأرضية جيدة، مشيرة إلى أن دوريات مقاول الصيانة باشرت مسرح الحادث لتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع الدفاع المدني والمرور وتم إخلاء المصابين عن طريق الإسعاف.

وأوصت «النقل» في تقريرها الهندسي الصادر عن إدارة السلامة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة، بزيادة الرقابة الفنيّة على الشاحنات والتأكد من صلاحيتها والتوعية بعدم القيادة عند التعب والإرهاق.

وكانت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة قد أعلنت أمس، مباشرتها حادث الشاحنة في طريق علي بن أبي طالب ونتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، واستكمال إجراءات الحادث والوقوف على أسبابه وإحالته للجهة المختصة.