أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها، موضحة عددا من ضوابط إصدار لوحاتها.

ووفقا لما نشره «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، فإن الضوابط تتمثل في ما يلي: سداد الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة، لا يسري عليها إجراء التجديد، ولا يتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين، لا يسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها فيعد ذلك مخالفة مرورية.

يذكر أن القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء تعد مخالفة تراوح غرامتها بين 500 ريال في حدها الأدنى، و900 ريال في حدها الأعلى.