كشفت وزارة الحج والعمرة، أن التحصين ضد فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، موضحة 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا».

وأوضحت أن الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» «محصّن بجرعتين» أو «محصّن بالجرعة الأولى» وأكملوا 14 يوما، والفئة الأخرى من تعافوا بعد إصابتهم بالفايروس وتظهر حالتهم الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.

فيما شددت «الحج والعمرة» على إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 - 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.