أعلنت تشيلي أنها بدأت تطعيم صغارها الذين تراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة بلقاح ساينوفاك بيوتك الصيني، وكانت الأجهزة الرقابية أقرت استخدام اللقاح بسبب الظروف الصحية الطارئة. وكانت تشيلي تستخدم لقاح فايزر-بيونتك وحده لتطعيم المراهقين من سن 12 الى 17 سنة؛ إذ لم يكن هناك لقاح في العالم لتطعيم تلك الفئة العمرية. ونجحتحتى الآن في تطعيم 82.4% من سكانها. ولا تتقدمها في هذا الإنجاز في أمريكا اللاتينية سوى أوراغواي،على صعيد ذي صلة؛ أعلن بيان مشترك لصندوق الاستثمارات الروسي وشركة أسترازينيكا أمس أن دراسة أجريت في أذربيجان أكدت أن مزيجاً من لقاحي أسترازينيكا الإنجليزي والجرعة المخففة من سبوتنك الروسي أحدثا «حماية قوية» ضد فايروس كورونا وأوضح البيان أن المزيج أدى الى الأجسامالمضادة التي تستهدف البروتين الذي يوجد على سطح الفايروس ارتفعت بمعدل أربعة أضاف لدى 85% من المتطوعين الذين شملتهم الدراسة التي استغرقت 57 يوماً.