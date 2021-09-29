كشف كمين نفذه «زائر سري» طبيبة وافدة تجري عمليات إجهاض في عيادة تديرها بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بالطائف. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن الواقعة ونسقت مع الصحة لضبط الطبيبة، إذ أشارت المعلومات إلى أن المتهمة تجري عمليات الإجهاض في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف الأنظمة. وفاوض الزائر السري الطبيبة على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق على ذلك، وباشرت فرق الالتزام في «صحة الطائف»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبط المخالفة وإحالة الطبيبة لجهة الاختصاص، كما أحيل المستوصف إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وضبطت في الموقع مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد أخرى مساعدة على الإجهاض.وأكدت صحة الطائف استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة ومتابعة ما يصل من بلاغات من مستفيدي الخدمة، ولفتت إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، مع إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات.