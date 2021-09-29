اختارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أن تعايد أبناء الوطن بنحو 3 آلاف منحة تعليمية وتدريبية وتحفيزية في عدد من المجالات العلمية، وذلك ضمن معرض وفعاليات «للموهبة دار.. وللشغف قصة» التي نظمتها «موهبة»، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، برعاية الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام للمؤسسة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام في غرناطة مول في مدينة الرياض، وشارك فيها أكثر من 70 ألف زائر وزائرة.وكشفت «موهبة» في بيان رسمي «أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، واختار أن تُستبدل الهدايا العادية والجوائز بإهداء المشاركين فرصاً لتحسين مستقبلهم، ورفع مستوى جودة حياتهم، والعمل معهم على اكتشاف مواهب أبنائهم وتنميتها وتوجيهها بالشكل الصحيح».