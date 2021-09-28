ارتفع عدد إصابات الحادث الشنيع الذي وقع اليوم في المدينة المنورة على الطريق الدائري تقاطع طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى تسع إصابات، ووفاة أربعة من ضمنهم ابن الرئيس التنفيذي لنادي أحد سعود بن سعد الحربي (مازن)، والدكتور ياسين الصفراني أخو مدير جمعية الثقافة والفنون.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن سائق الشاحنة وهو من الجنسية الباكستانية انطلق من مركز ضاع في قريضة على مدخل المدينة المنورة وتم رصد السيارة مسرعة بشكل كبير عن طريق إحدى الكاميرات المثبتة على أحد المباني قبل التقاطع، ويجرى التحقيق حتى الآن معه لمعرفة أسباب عدم سيطرته على الشاحنة.