رفع أمين منطقة حائل المكلف المهندس سلطان بن حامد الزايدي شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على ثقته بتكليفه أميناً لمنطقة حائل خلفاً لأمينها السابق المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس.

وقال المهندس الزايدي في حديث لـ«عكاظ»: «هذه الثقة الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وفق متابعة أمير منطقة حائل ونائبه، وخدمة سكان منطقة حائل، وسأعمل وزملائي على تسهيل الإجراءات في مختلف الخدمات البلدية بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وأضاف: «حائل من المناطق السياحية والتاريخية الجميلة في مملكتنا، لهذا نحرص على مع زملائي في أمانة حائل على التميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية والارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدينة ومحافظاتها وفق رؤية الوزارة لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في حائل ومحافظاتها».

وزاد الزايدي: «نحرص على تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة لتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية في أمانة منطقة حائل من خلال توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها بصورة جميلة، بالإضافة لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج وتطوير إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي العامة وتوفير المعلومات الطبوغرافية والمساحية المحدثة بصورة دقيقة».

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أصدر قراراً اليوم بتكليف المهندس سلطان بن حامد الزايدي أميناً لمنطقة حائل خلفاً لأمينها السابق المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، ويعد الزايدي من الكفاءات القيادية، حيث كان يشغل منصب رئيس بلدية محافظة الخبر.