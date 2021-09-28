أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن من تضررت مركبته بسبب الحفر أو المشكلات على الطرق، فيحق له الحصول على تعويض، والإبلاغ عن المشكلات.

وكشفت أن في حال تضرر المركبة بسبب حفرة على الطريق ومطالبة مالكها بالتعويض، فيتم التواصل مع المرور في حال كان الطريق داخل المدينة، أما إذا كان الطريق خارج المدينة فيتم التواصل مع أمن الطرق، ومن ثَمّ يتم الحصول على تقرير للحادثة، وبعد ذلك يتوجه مالك المركبة إلى مركز التقديرات لتقدير تكلفة أضرار المركبة، ثم يتوجه إلى فرع وزارة النقل التابع له الطريق.

وأفادت «النقل» بأن الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها هي الطرق خارج النطاق العمراني، والطرق الترابية، والطرق الزراعية، فيما لا تقع جميع الطرق تحت مسؤولية وزارة النقل، ومثال ذلك الطرق داخل الأحياء السكنية فإنها تتبع البلدية، وبعض الطرق التي تتبع الهيئة الملكية.

ووفقا للملف الشامل لبلاغات الطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، فقد أتاحت الوزارة إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات حول الأعمال الإسفلتية، والعيوب في الإسفلت مثل (الحفر، الهبوط، التشققات، التخددات، الانزلاقات)، مشيرة إلى خدمة البلاغات لا تشمل سفلتة الطرق، بل تقتصر على صيانة سطح الإسفلت ومسح الطرق، في حين يجب التوجه إلى فرع وزارة النقل في المنطقة المعنية لطلب سفلتة طريق ترابي ثم طلب المعاملة.

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قد دشّن تطبيق مركز الاتصال الموحد 938، لاستقبال بلاغات واستفسارات واقتراحات المواطنين، لكل ما يتعلق بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ.