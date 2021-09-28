سجلت أمانة منطقة عسير وجودها ضمن أهم 500 موقع إلكتروني على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر من وزارة الإعلام لأهم 500 موقع إلكتروني بالمملكة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن وجود موقع الأمانة الإلكتروني ضمن أفضل وأهم 500 موقع على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يُعد نجاحاً جديداً تحققه الأمانة ضمن سلسلة نجاحات حققتها مسبقاً على الصعيدين المحلي والدولي، مبيناً أن هذا الإنجاز جاء نظير اهتمام الأمانة بالإبداع الإلكتروني، والتحول الرقمي، وخلق بيئة عمل تعتمد على التعاملات الإلكترونية وفق توجهات إستراتيجية نفذتها أمانة المنطقة في العمل البلدي، والنقلة الضخمة لأمانة المنطقة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متكاملة لتسريع الإجراءات وتسهيلها عبر أنظمة تقنية مرتبطة بمعايير ضبط الجودة وقياس الأداء، إلى جانب حرص الأمانة بالتيسير على المستفيدين، وخدمتهم من خلال تقديم خدماتها عبر موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية في سبيل التيسير على المستفيدين، وخدمتهم من خلال تقديم خدماتها عبر موقعها الإلكترونية بعدة لغات. يُذكر أن أمانة منطقة عسير، حصدت أخيرا جائزة «درع الحكومة الذكية العربية»، بفئتي المواقع الإلكترونية الحكومية في نظام إدارة خدمة العملاء، والابتكار الحكومي في نظام أتمتة أعمال الرقابة الميدانية للمراقبين لعام 2021، المقدمة من أكاديمية جوائز التميز في الدول العربية، التي أقيمت بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.