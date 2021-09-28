أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 53 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,035 حالة، من بينها 2247 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 227 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,079 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8709 حالات وفاة.

وأكدت «الصحة» أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.