استعرضت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات – سبكيم، الرائدة في قطاع البتروكيماويات منتجاتها في معرض الشرق الأوسط للطلاء دبي 2021، الذي تشارك فيه كراعٍ رئيسي. ويجمع المعرض الوحيد المخصص لصناعة الطلاءات في الشرق الأوسط، الذي يقام على مدى ثلاثة أيام، بين منتجي وموردي المواد الخام والموزعين والشركات المتخصصة، كما يوفر فرصاً للاجتماعات المشتركة لجهات الاختصاص.

وعرضت سبكيم منتجاتها المتنوعة من المواد الخام لقطاعي الطلاءات والعزل، والطلاءات ذات الاستخدامات المتخصصة.

وقال المهندس مطر الظفيري، نائب الرئيس للقطاع التجاري في شركة سبكيم: «في خضم الاضطرابات التي تسببت بها الجائحة على مستوى العالم، ألقى معرض الشرق الأوسط للطلاء دبي 2021 الضوء على أهمية القطاع وقدرة الشركات الخليجية على إمداده بالمواد الرئيسية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي».

وأضاف المهندس الظفيري:«الشرق الأوسط هو أحد أهم الأسواق التي نستهدفها بمنتجاتنا ومنتجات شركاتنا التابعة، وتمركزنا في المملكة العربية السعودية -ذات الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط- يضعنا في موقف ملائم لخدمة المنطقة بمنتجاتنا وخدماتنا، فنحن حريصون على توسيع عملياتنا ومعروضاتنا في أرجاء هذه المنطقة الواعدة، ومشاركتنا في هذا الحدث عززت من طموحنا هذا».