أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم (الثلاثاء) بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

وبين السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي: الوفيات: 4، والإصابات: 5، حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لإقرب مستشفى.

وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني في فك الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.

وقد بذل الجميع من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع جهودهم بكل احترافية في إسعاف المصابين وفك المحتجزين.