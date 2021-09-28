دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أعمال حملة «مكارم الأخلاق» التوعوية التي يُنظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع.

وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مُؤكداً أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.

من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته لجهود ونشاطات الهيئة بالمنطقة، لما له بالغ الأثر في الارتقاء بالأداء، مُشيراً إلى أن حملة «مكارم الأخلاق» تسعى لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية، والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.