رفعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عدد مراكز التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى 14 مركزاً في قرى ومراكز المنطقة تسهيلاً لتلقي لقاحات كورونا.

كما نفذت «صحة الجوف» 300 جولة ميدانية للحث على أخذ لقاح كورونا منذ بداية شهر سبتمبر، كما نفذت حملة «اسألني عن اللقاح» في 10 مواقع بالمنطقة.

وكشفت أن عدد المستفيدين من حملات التوعية لتلقي لقاح كورونا بلغ 30,000 مستفيد، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملة «اسألني عن اللقاح» في 10 مواقع في مدن ومحافظات الجوف، حيث ضمت الحملة ركناً وأطباء يقدمون الاستشارات بخصوص لقاح كورونا، كما نفذت عددا من الجولات الميدانية بمشاركة فريق التطوع الصحي في الحدائق والمتنزهات ومهرجانات المنطقة لحث المجتمع على أخذ اللقاح، كما نفذت حملة وزارة الصحة «كملها» التي تحث المجتمع على المبادرة لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا ليكتمل التحصين، كما حثت «صحة الجوف» الجميع على استكمال جرعات لقاح كورونا.

وفي السياق، أطلقت «صحة الجوف» حملة «أعط الوطن خطوة» بمناسبة اليوم الوطني الـ91، وقالت إن الحملة تهدف إلى الحث على أخذ لقاح كورونا، وشملت إنتاج فلم رئيسي، وضمت جناحا في مواقع احتفالات المنطقة لتقديم التوعية للزوار، وحثهم على تحصين عائلاتهم، والإجابة على الاستفسارات عن جرعات لقاح كورونا، كما تم تخصيص فريق جوال في المواقع العامة لحث المجتمع على التطعيم، كما قام فريق باستقبال المستفيدين بالورود في مراكز اللقاحات بالمنطقة.