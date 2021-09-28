أكدت شركة كومسكور الأمريكية المتخصصة في رصد المداخيل التي تحققها أفلام هوليوود أن فيلم «شانغ تشي وأسطورة الخواتم العشرة» حقق أكبر إيرادات في أتون جائحة فايروس كوفيد-19. وأضافت أن هذا الفيلم الذي أنتجته شركة والت ديزني حقق 13.3 مليون دولار في أمريكا وكندا. وذكرت أن جملة مبيعات التذاكر داخل الولايات المتحدة وصلت إلى 196.5 مليون دولار. وتوقعت صحف هوليوود أن تنتعش المسارح الأمريكية قريباً بعد إطلاق عدد من الأفلام الجديدة، التي تم تأجيل إطلاقها جراء نازلة فايروس كورونا الجديد. وفي مقدمتها فيلم جيمس بوند الجديد «لا وقت للموت»، الذي أنتجته شركة مترو غولدوين مايير، وفيلم الخيال العلمي «الكثيب»، الذي أنتجته شركة وارنتر براذرز، وفيلم البطولات «السم»، وهو من إنتاج سوني بيكتشرز. ويعتقد أن فيلم «شانغ تشي» أفاد من حقيقة اقتصار عرضه على المسارح، وليس خدمات مواقع مشاهدة الأفلام المدفوعة. كما أنه لم يتم عرضه حتى الآن في أكبر سوق للمشاهدة في العالم، وهي السوق الصينية.