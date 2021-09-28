حظي مقطع لطفل أمريكي في السادسة من عمره رفض إزاحة الكمامة، بدعوى أن أمه وجهته بألا يزيح كمامته إلا للأكل، بتداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وأثار إصرار الطفل مايسون بيبلز إعجاب رواد التواصل. وقال مايسون: قالت لي أمي إنني يجب أن أبقيها على الدوام، ما لم أكن أتناول طعامي بعيداً عن بقية التلاميذ. وقالت إحدى متصفحات موقع فيسبوك: يجب أن تفتخري بابنك لأنه تصدى بشجاعة بما يراه صحيحاً. وذكرت والدة الطفل أن مصور المدرسة حاول إقناع مايسون بإزاحة الكمامة لبضع دقائق. لكنه رد عليه: لا، لقد أخبرتني والدتي بكل جدية بأن علي عدم إزاحتها مطلقاً. وسردت والدة الطفل نيكول الحادثة على صفحتها في فيسبوك. وأثار الموضوع تفاعلاً من أكثر من 23 ألف متصفح. وقامت الأم بفتح صفحة لجمع تبرعات لشراء هدية لابنها. وكان في تصورها أن تجمع 7 دولارات لتشتري له حلوى. غير أن الصفحة حظيت بمساهمة نحو 900 شخص تبرعوا بأكثر من 18 ألف دولار!